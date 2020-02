Atenção Jorge Teixeira! Defensoria faz ação até sábado no bairro

O Programa Defensoria Itinerante, da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), estará presente na segunda edição do programa Muda Manaus, oferecendo serviços de assistência jurídica, desta quinta-feira até sábado, de 6 a 8 de fevereiro. Desta vez, o conjunto de ações acontecerá no Centro de Ensino de Tempo Integral (Ceti) Elisa Bessa Freire, no bairro Jorge Teixeira I, Zona Leste de Manaus. O bairro é o mais populoso desta zona da cidade e abriga cerca de 128 mil pessoas.

A população pode procurar a Defensoria para ingressar com ações de guarda, pensão alimentícia, união estável ou dissolução de união, divórcio, retificação de registro e questões da área cível, entre outras.

O horário de atendimento será de 15h às 20h no dia 6, quinta-feira, de 8h às 17h no dia 7, sexta-feira, e de 8h às 12h, no dia 8, sábado.

Para ser atendido, o cidadão deve levar documentos pessoais como carteira de identidade, CPF e comprovante de residência, além da certidão de nascimento dos filhos e certidão de casamento, se houver.

O atendimento será realizado mediante distribuição de senhas. Na quinta-feira (6), serão distribuídas 60 fichas. No dia 7, serão 160, e no dia 8, o Defensoria Itinerante distribuirá 80 fichas.

A defensora pública Juliana Lopes, coordenadora do programa Defensoria Itinerante, destaca que serão atendidas todas as demandas que surgirem, desde que seja possível fazer a ação no momento. Caso não seja possível o atendimento imediato, a Defensoria prestará toda a orientação jurídica necessária e encaminhará para o local de atendimento adequado.

“Muda Manaus”

O programa Muda Manaus foi criado pelo Governo do Amazonas com o objetivo de reduzir a vulnerabilidade social e melhorar a qualidade de vida da população na capital do Estado. Ao todo, 18 órgãos da administração estadual oferecerão serviços nos seis eixos de atuação do programa: Educação, Esporte e Lazer; Emprego e Renda; Infraestrutura, Habitação e Saneamento Urbano; Justiça, Cidadania, Cultura e Assistência Social; Saúde e Assistência Familiar; e Segurança e Ordem Pública.

