Família procura por rapaz desaparecido em Manaus

Manaus - Klinge Veras dos Santos, de 28 anos, está desaparecido desde a tarde do dia 31 de janeiro. Maria Gomes, companheira de Klinge, afirma que por volta de meio-dia do dia em que desapareceu, o homem saiu sem avisar onde iria, e foi visto pela última vez em sua casa na rua Nova Canaã, conjunto Vale do Sinal, bairro Cidade Nova.

Klinge era usuário de drogas e os familiares acreditam que pode ter ocorrido algum evento ligado a isso no dia do desaparecimento. Os parentes se mobilizaram para procurar pelo rapaz aos arredores dos bairros Cidade Nova e Novo Aleixo. ''Ele sempre andava por essas áreas, então a família saiu para procurar pelos lugares que ele ia'', conta a companheira.



Um amigo relatou a Maria que no dia 31, viu Klinge perto da Feira do Manoa, Zona Norte de Manaus e os familiares também se mobilizaram para procurar aos arredores.

O rapaz tem uma cicatriz nas costas e possui um sinal no canto do nariz que podem ajudar a identificá-lo. A roupa que ele usava na última vez que foi visto era uma calça branca e uma camiseta cinza.

Quem puder colaborar com informações sobre o caso, pode entrar em contato com os servidores do Departamento de Ordem Política e Social (Deops) pelo número (92) 3214-2268. Para falar com os parentes de Klinge, ligar para os números: (92) 99423-7313 ou 99270-3895.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), Zona Centro-Oeste da cidade.