Mulheres fazem vigília contra o feminicídio no Fórum Henoch Reis

Elas permanecerão no entorno do Fórum até o fim do julgamento Lorena Baptista | Foto: Leonardo Mota

Manaus - Durante o primeiro dia do julgamento do réu Milton César Freire da Silva, acusado de matar a ex-esposa de Lorena Baptista, ativistas feministas do Fórum Permanente das Mulheres de Manaus (FPMM) realizam o Ato "#VigíliaPorLorena", na manhã desta quarta-feira (5), no Fórum Ministro Henoch Reis, localizado na avenida Paraíba, bairro São Francisco, Zona Sul da capital amazonense.

Com cartazes, fotos e camisas estampando frases contra o feminicídio, o movimento exige punição a acusados por crimes que envolvem a violência contra a mulher e o feminicídio. Elas permanecerão no entorno do Fórum Ministro Henoch Reis até o juiz Mateus Guedes Rios, da 1ª Vara do Tribunal do Júri, proferir a sentença condenatória do réu Milton César Freire da Silva, prevista para sexta-feira (7).

Casos em busca de solução

Os casos destacados pelo movimento demonstram o requinte de crueldade na morte de mulheres na capital e a demora nos julgamentos dos acusados. As famílias pedem ajuda e elucidação dos casos. Relembre alguns casos de feminicídios em Manaus.

Assassinada com 14 facadas

Em 2018, um suposto suicídio é descartado após laudo do Instituto Médico Legal (IML) apontar que Jeruza Helena Torres Nakamine foi assassinada pelo esposo , o empresário Ivan Rodrigues das Chagas, de 56 anos, com 14 facadas. O crime ocorreu na manhã do dia 12 de abril de 2018, na rua Luanda, conjunto Campos Elíseos, bairro Planalto, Zona Centro-Oeste de Manaus.

Jeruza foi morta pelo companheiro após descobrir traição | Foto: Reprodução

A empresária foi encontrada morta dentro da própria casa, com múltiplos ferimentos por arma branca no tórax, membros superiores e região cervical. O marido da vítima, acompanhado de um advogado, prestou depoimento na unidade policial e confessou a autoria do crime, mas não foi preso devido ter passado o flagrante.

Encontrada morta com um tiro na cabeça

A soldado da Polícia Militar Deusiane da Silva Pinheiro, 26, foi encontrada morta com um tiro na cabeça no dia 1º de abril de 2015. O caso envolve o cabo Elson Santos de Brito, 36, com quem a vítima manteve um relacionamento amoroso de 1 ano.

A princípio, a morte de Deusiane também apontava para suicídio, porém o laudo do IML constatou o homicídio. As investigações apontam que a arma utilizada no crime pertencia a Elson, que no dia do crime portava o revólver, de acordo com o registro de cautela da PM.

Deusiane foi ameaçada dias antes de ser assassinada | Foto: Reprodução

De acordo com os familiares da militar, desde a morte de Deusiane, eles passaram a ser ameaçados constantemente. Eles afirmam ainda que dias antes do crime a vítima terminou o relacionamento amoroso com Elson, pois descobriu que ele era casado.

Há informações de que minutos depois do crime, a companheira de Elson, identificada como Lídia Ramos, ligou para a mãe de Deusiane comunicando que a filha estava morta. No telefonema, a mulher disse que tinha avisado à ela que iria morrer.

Morta à facadas na frente do filho de 3 anos

Em abril de 2019, Thaynara Barbosa da Silva, de 23 anos, foi morta com várias facadas dentro da própria casa , na rua Felismino de Cabral Vasconcelos, conjunto Belvedere, bairro Planalto, Zona Centro-Oeste. O que marca a crueldade do caso é o fato de Bruno Henrique Silva, de 32 anos, ter matado violentamente a esposa com diversos golpes de faca na frente da filha do casal, de apenas 3 anos, que correu e avisou a avó materna.

A mulher foi morta na frente de uma criança | Foto: Reprodução

Bruno disse que ele e a esposa jogavam videogame, porém um em cada canto da casa e afirmou que teve um surto e cometeu o crime. O suspeito não contou a real motivação do crime, mas garantiu que tomava medicamentos para se manter acordado.

Morta a pauladas

Em agosto de 2019, Aline Pâmela Teixeira Machado, de 26 anos, foi morta a pauladas , na rua Ayrton Senna da comunidade Perpétuo Socorro, bairro Cidade Nova, Zona Norte. O borracheiro Douglas Ricardo Silva Costa, de 25 anos, pegou uma perna-manca e começou a agredi-la.

Aline deixou um casal de filhos, sendo uma menina de nove anos e um menino de dois anos | Foto: Reprodução

Ao ser apresentado em coletiva de imprensa, Douglas alegou que era maltratado pela esposa. "Vocês não sabem o que eu passava na mão dessa mulher. Ela era uma mulher muito mal", argumentou.

O ciúme e a separação conjugal foram os motivos que levaram o homem a cometer o crime brutal contra a esposa. Douglas Ricardo foi indiciado por feminicídio e tentativa de homicídio qualificado. Após os procedimentos cabíveis na DEHS, foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), no quilômetro 8 da BR-174.