Picape perde controle, 'voa' e destrói casa na Zona Norte de Manaus

Por volta das 19h desta quarta, a picape ainda permanecia em meio aos entulhos que restaram da casa | Foto: Divulgação

Manaus - Uma picape, modelo Toyota, destruiu parte de uma residência, no final da tarde desta quarta-feira (5). O caso aconteceu por volta das 16h30, no Alfredo Nascimento, na Zona Norte de Manaus.

Conforme testemunhas, o veículo era conduzido por uma mulher, de 30 anos. A motorista perdeu o controle, desceu a rua 6, atravessou a rua Jaú "voando", atingiu a lateral de um poste e caiu em cima de uma casa, que fica localizada na parte inferior de uma ribanceira.

No total, quatro pessoas ficaram feridas no acidente, sendo as vítimas: a motorista da picape, a proprietária da casa, uma mulher, de 59 anos, o neto dela, uma criança de 2 anos, e o sogro da mulher, um idoso de 79 anos, que estavam na residência.

Segundo a Polícia Militar, a motorista e as outras vítimas, moradores da casa, foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas para unidades de saúde da capital.

Veículo atingiu um dos quartos onde estavam as vítimas | Foto: Divulgação

"Todas as vítimas apresentavam apenas escoriações pelo corpo. Além do susto, o acidente teve apenas danos materiais. Ainda não há confirmação sobre o que causou o acidente. A família da motorista compareceu no local da fatalidade e se prontificou em arcar com todos os danos causados", informou a tenente da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atendeu a ocorrência.

Vizinhos das vítimas contaram que supostamente a picape apresentou falhas mecânicas. "Vimos a motorista tentando dobrar na rua de cima, mas perdeu o controle e desceu a ladeira desgovernada e voou sobre a casa", disse uma moradora da área.

Por volta das 19h desta quarta, a picape ainda permanecia em meio aos entulhos que restaram da casa. Alguns moradores se sensibilizaram e resgataram alguns pertences das vítimas.