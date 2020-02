Prefeito Arthur Neto anuncia antecipação do salário de fevereiro

Os salários serão pagos nos dias 20, 21 e 22/2, segundo Arthur Neto | Foto: Divulgação





Manaus - O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, anunciou em vídeo postado nas suas redes sociais, nesta quarta-feira, 5/2, a antecipação salarial de fevereiro de 2020, dos quase 34 mil servidores públicos municipais. Aproximadamente, R$ 140 milhões serão investidos na economia local, a partir do dia 20. O prefeito, que há cinco dias realizou cirurgia para prótese total do joelho direito, segue despachando normalmente de sua residência.

“Os nossos servidores servem com muito orgulho a cidade de Manaus e é com muito amor que eu procuro servir, eu próprio, aos servidores públicos, em agradecimento. Mais uma vez nós vamos antecipar o salário deles, é muito bom ter as contas organizadas, o que nos garante fazer essa antecipação”, destacou Arthur Virgílio Neto.

Os salários serão pagos nos dias 20, 21 e 22/2, seguindo uma ordem na qual os primeiros a receber serão os pensionistas, logo após, os servidores das secretarias municipais de Educação (Semed), de Saúde (Semsa) e demais secretarias.

“Queremos as pessoas brincando o Carnaval com tranquilidade e voltando para o trabalho felizes e produtivas. É um acordo que nós temos com os servidores, nós os respeitamos e eles respeitam a cidade, nós respeitamos a cidade e eles nos respeitam. É um jogo do ganha-ganha. E isso mostra, mais uma vez, a regularidade, a normalidade, a segurança das contas públicas da cidade de Manaus”, concluiu Arthur.

A decisão é semelhante à do primeiro mês deste ano, quando o salário de janeiro dos servidores municipais também foi antecipado, devido aos gastos típicos de início do ano.

Conforme o calendário definido para 2020, pela Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), o depósito do salário do mês estava programado para acontecer entre os dias 24 e 28.