Vídeo mostra homem quebrando para-brisas de ônibus em Manaus

Manaus - Um vídeo de um homem quebrando o para-brisas de um ônibus repercutiu nas redes sociais durante a noite de quarta-feira (5). O motivo teria sido por conta do motorista ter batido o veículo dele.

Conforme informações da polícia, o fato ocorreu na rua Cananéia, situado na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Dados preliminares apontam que o motorista do ônibus, em determinado momento, após fazer uma manobra acabou arranhando o veículo de modelo Gol.

Com isso, o homem saiu do carro, discutiu com o motorista e pegou a chave do coletivo e uma mochila. Em seguida, irritado, o rapaz quebrou o vidro frontal do coletivo utilizando a bolsa .Confira o vídeo:

| Autor: Reprodução

O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Os envolvidos na confusão deverão ser ouvidos na delegacia para explicarem o fato.

O transgressor pode responder pelo crime de dano, cuja pena é de um a seis meses de prisão. No entanto, a pena pode ser somada ao crime de ‘exercício arbitrário das próprias razões’, que varia de 13 a 30 dias de prisão.