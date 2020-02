Kartódromo da Vila Olímpica de Manaus ganha nova iluminação

Manaus- A pista de kart da Vila Olímpica de Manaus passou, nas últimas semanas, pela troca de toda a iluminação antiga, substituída por lâmpadas de LED. A troca foi possível graças ao aluguel do espaço, conforme portaria que estabelece o aluguel das praças administradas pela Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), e de uma parceria firmada com o Circo Marcos Frota . Além do kartódromo, a pista de corrida da Vila também receberá nova iluminação ao longo das próximas semanas.

Foram trocadas 55 lâmpadas de 11 postes existentes. O trabalho faz parte da política adotada pela fundação de tornar os espaços esportivos do Governo do Estado em parte e, futuramente, totalmente sustentáveis com a disponibilidade desses locais para o aluguel de empresas privadas.

Na pista de atletismo será substituída a iluminação de cinco postes e mais seis em outras áreas da Vila. Ao todo, serão 22 postes, com cinco refletores cada, totalizando 110 lâmpadas substituídas por um material que consuma menos energia elétrica e possua maior durabilidade.

A Fundação está aberta a novas parcerias, por entender que o aluguel dos espaços tem sido muito importante para a manutenção desses locais e para a redução de custos ao poder público na realização desse tipo de serviço, conforme ressaltou o responsável pelo kartódromo, James Bala

“Várias benfeitorias estão sendo realizadas por meio dos aluguéis. O bom é que isso contribui não apenas para a valorização do espaço, mas para o investimento em coisas úteis para todos os que utilizam a Vila Olímpica de Manaus”, explicou James.

James destaca ainda que outras benfeitorias devem ser realizadas nesses espaços e que a mudança de iluminação será importante para a realização de mais competições de kart, motovelocidade e hotlap, fortalecendo essas atividades no estado.

*Com informações da assessoria