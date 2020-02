Problemas de infraestrutura e segurança pública no bairro Novo Aleixo

Manaus - Os moradores do bairro Novo Aleixo, Zona Leste da capital, reclamam da situação precária em que se encontra a rua Itaqueraí. A via está sem pavimentação em trechos de areia e recapeamento nas zonas esburacadas. Falta de segunda também é um dos problemas relatados.

Segundo o segurança Gileade Oliveira, de 29 anos, as obras realizadas no bairro nunca chegam nas ruas menores. “Sempre foi assim, essa buraqueira. Eles só ajeitam a principal, essas ruazinhas estão tudo assim faz mais de anos. Tem que ver as ruas de acesso e não só as principais”, diz o segurança.

Em entrevista, o Autônomo Jameson Saldanha, de 29 anos, conta as dificuldades do passeio público na via não recapeada. “Muito precária as ruas, fica difícil principalmente para os idosos e para as crianças caminharem aqui no bairro Novo Aleixo”.



Os moradores ainda apontam a falta de segurança pública como problema secundário. “Está muito precária a segurança, muito roubo aqui no bairro, precisamos de ajuda do poder público pois somos dependentes dele”, completa Jameson.

Entramos em contato com o distrito de obras da prefeitura de Manaus, responsável pelo local, e em nota, disseram que a demanda será atendida na próxima ação no bairro, e que o Novo Aleixo também receberá o programa Requalifica e a rua em questão está na lista do projeto.

A Secretaria de Segurança Pública também foi contatada, mas até o fechamento dessa matéria não obtivemos resposta.