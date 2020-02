Vídeo: mecânico tem carro furtado da frente de casa em Manaus

A movimentação do suspeito foi registrada por câmeras de segurança | Autor: Reprodução

Manaus - Um carro foi furtado na frente da casa do mecânico Valtenes dos Santos Ferreira, na rua Maria Dona Leopoldina, 247, Santo Antônio, Zona Oeste de Manaus, na madrugada desta quinta-feira (6).

O carro do modelo Fiat Uno Mille SX, placa JWO- 4479, cor verde, ano 1999, estava estacionado na frente da residência. “Minha filha saiu de madrugada e disse que tinha visto o carro na frente de casa. Quando meu esposo saiu o carro não estava mais lá, ele tinha sumido”, disse a dona da residência, esposa de Valtenes.

Câmeras do circuito de segurança da casa de um vizinho flagraram parte da ação. O mecânico contou ao Portal EM TEMPO que já é a quarta vez que objetos são furtados da casa dele. O boletim de ocorrência foi registrado na manhã de hoje.

As imagens mostram a movimentação de um suspeito passando várias vezes na frente da residência horas antes do furto. Durante a gravação é possível ver o suspeito olhando para os lados. O vídeo não mostra a saída do carro ou ação do suspeito no furto.

Um suspeito aparece durante a madrugada observando a movimentação na rua | Foto: Reprodução

“A gente não conhece, mas suspeitamos desse tal de ‘elétrico’ que foi reconhecido quando vimos as filmagens. Dizem que ele é acostumado roubar por ali, da última vez, o carro de um amigo meu foi encontrado sem pneu e foi ele quem roubou”, disse outro familiar de Valtenes.

Mais segurança

A família pede segurança para o bairro Santo Antônio e ajuda para localizar o veículo. Os números disponíveis para informações sobre o paradeiro do veículo são: (92) 99276- 4743 e 99358-8770.

A Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv) investigará o caso. Quem puder colaborar com informações sobre as investigações em curso na especializada, deve ligar para o número ‪(92) 99110-1763 ou para o 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).