Intimados a sair do Monte Horebe, moradores fazem manifestação no MP

Manaus - Na manhã desta quinta (6), moradores da invasão Monte Horebe, localizada próximo ao conjunto Viver Melhor, realizaram manifestação em frente ao Ministério Público do Amazonas (MP-AM), situado na avenida Coronel Teixeira, Zona Oeste de Manaus, contra a intimação de reintegração de posse.

Segundo os moradores, a manifestação começou por volta das 9h. De acordo com a dona de casa Claudia de Lima, de 32 anos, a comunidade foi intimada, por um oficial da justiça, a deixar o local dentro de 15 dias.

Cerca de 200 pessoas, entre adultos, jovens e crianças, participaram do ato. O pedido dos moradores é a suspensão do mandado expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM-AM), no dia 24 de janeiro deste ano.

A dona de casa conta ainda que cerca de 5 mil famílias residem no local. “Crianças, idosos, indígenas, angolanos, venezuelanos. Não temos para onde ir, o que vão fazer? Aonde que a gente vai viver, onde a gente vai morar? Só precisamos que olhem com carinho para lá, são pessoas trabalhadoras que moram lá”, defende a mulher.

Segundo informações, alguns representantes da comunidade estavam em reunião dentro no MP-AM para tentar um acordo com o poder público.