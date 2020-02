Seja um herói: campanha defende as crianças no Carnaval de Manaus

Manaus - Atenção folião, o Carnaval chegou, mas nem tudo é folia. Nesse período, é importante dar o devido cuidado que as crianças merecem. Além de sofrerem com os abusos e exploração, ainda tem a questão do trabalho infantil. Pensando na proteção dos pequenos, a prefeitura de Manaus lançou uma campanha municipal de Combate ao Abuso, a Exploração Sexual da Criança e do Adolescente e o Trabalho Infantil no Carnaval 2020. O evento aconteceu nesta quinta-feira (6), às 16h, no Parque Cidade da Criança localizado na rua Castro Alves, bairro Aleixo, zona Centro-Sul.

O objetivo da campanha é oferecer um Carnaval Seguro ao público infanto-juvenil. No parque, crianças, adultos, e idosos, curtiram muito ao som de marchinhas de Carnaval. A campanha é coordenada pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social é Cidadania (Semasc), e conta com parceria de secretarias municipais, além do Fundo Manaus Solidária, Conselho Tutelar, Juizado da Infância e da Juventude e sociedade civil.

Ações serão realizadas nas principais bandas e blocos da cidade, com o principal intuito de conferir a proibição da venda de bebida alcoólica e cigarro para menores de 18 anos. Para o conselheiro tutelar da zona Sul, Kirk Sahdo, essa campanha serve como uma medida protetiva para os pequenos.

Conselheiro Tutelar sa zona Sul Kirk Sahdo | Foto: Naylene Freire

“Nosso dever como conselheiro tutelar é defender a criança e o adolescente. É um dever da família da comunidade e do poder público. A campanha 'Seja um herói' vem a ajudar, principalmente nesse momento muito difícil na cidade de Manaus, onde existe uma inversão de valores sobre a responsabilidade para com a criança e o adolescente”, contou o conselheiro.

O Em Tempo conversou com Maria Luísa Pereira que faz parte do grupo da melhor idade do Centro de Referência da Assistência Social (Cras), e como profissão atua sendo confeiteira. Para ela, estamos vivendo novos tempos.

Maria Luísa Pereira que faz parte do grupo da melhor idade do Cras, e como profissão atua sendo confeiteira | Foto: Naylene Freire

“Antigamente muitas coisas aconteciam e não eram divulgados, hoje ninguém se cala. E com a campanha, o público fica mais informado. É muito importante que os governantes tenham esse cuidado com as nossas crianças. Eles serão nosso futuro”, declarou Maria.

A secretária Conceição Sampaio continua representando o prefeito Artur nas solenidades e explicou como o cidadão manauara pode ser um herói.

“Toda a sociedade está sendo convidada para ser um herói na vida de uma criança e de um adolescente. Muitas vezes observamos ou sabemos de crianças que sofrem abusos dentro da própria casa, onde o agressor é alguém que deveria proteger esses menores. Mas, agora, entendam que vocês podem denunciar" , disse Conceição.

Denúncias

A prefeitura lançou a campanha de Carnaval, mas durante todo o ano as pessoas podem ajudar a combater esse crime. Para denunciar é muito simples, ligue para os números 0800-092-1407 ou ainda disque ao 100.