Wilson Lima anuncia convocação de PMs e 796 bombeiros médicos

Manaus - O governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou, nesta quinta-feira (6), que 796 profissionais de saúde aprovados no concurso do Corpo de Bombeiros, realizado em 2009, serão convocados. O anúncio foi feito durante a abertura oficial da segunda edição do “Muda Manaus”, que iniciou hoje (6) e vai até sábado (8), no Centro de Ensino de Tempo Integral (Ceti) Elisa Bessa Freire, bairro Jorge Teixeira I, zona leste da capital.

Para a população, a convocação dos concursados reforçará o atendimento, dando ainda início à implantação de um novo, e complementar, modelo de gestão: um hospital militar.

“Esses profissionais, altamente qualificados, trabalharão no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, localizado aqui mesmo na zona leste, onde hoje estamos inaugurando mais uma edição do Muda Manaus. Entre essas pessoas, que aguardavam ansiosamente há dez anos por essa decisão, estão clínicos gerais, pediatras, dentistas, ortopedistas, farmacêuticos, enfermeiros, técnicos de enfermagem’’, destacou o governador.

Durante a abertura da segunda edição do Muda Manaus, Wilson Lima assinou o Quadro de Distribuição de Efetivo (QDE), que cria os cargos de profissionais de saúde no Corpo de Bombeiros. Na próxima semana, o governador assinará o Decreto de chamamento, para que os 796 concursados façam o curso de formação, programado para abril. Após o chamamento, é necessário o cumprimento de um prazo de 30 dias para o início do curso que prepara o médico para a carreira militar.

“Hoje nós assinamos esse QDE como atendimento ao que determina a lei, uma decisão judicial. O QDE é necessário para que a gente faça uma readequação, para que eles possam ser enquadrados na carreira de bombeiro militar do Estado do Amazonas. E com o chamamento desses profissionais da área da saúde, vamos transformar o Platão Araújo num hospital bombeiro militar”, detalhou.

Policias Militares

Wilson Lima também anunciou que, ainda este ano, o Governo irá chamar os aprovados no concurso da Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

“Nós temos um compromisso muito grande em diminuir o déficit na área de segurança pública, e aqui eu quero fazer referência a uma outra categoria da segurança pública, que são os aprovados também no concurso da polícia, que nós vamos chamar ainda esse ano”, afirmou o governador.

Márcio Silva Teixeira, da Associação dos Concursados da Polícia Militar, admirou a decisão do Governo. “Isso é uma conquista, nós estamos brigando desde 2011. Eu represento hoje algo em torno de 1.900 candidatos, nós temos quase 400 que foram chamados agora para entrega de documentos, que vai ser nessa semana, começa a partir de segunda-feira. Nenhum um governador teve a sensibilidade, nem na questão do candidato que sustenta a sua família, nem na questão da segurança, que nós temos hoje um déficit de mais ou menos 80%”, disse Márcio.

