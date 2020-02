Receita Federal apreende R$ 1,3 mi em mercadorias e drogas no Amazonas

Manaus- Durante o mês de janeiro a Alfândega do Porto de Manaus reteve R$ 1.3 milhão em mercadorias e apreendeu 44 kg de drogas ilícitas. As principais operações de combate ao contrabando e tráfico de drogas ocorreram no Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas (CTCE) dos correios de Manaus e no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes.

As operações foram realizadas pelo Serviço de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Alfândega do Porto de Manaus (SEREP), com equipes formadas por Auditores-Fiscais e Analistas-Tributários. As ações do SEREP também contam com a participação do agente canino “Odin”, que faz parte da Equipe K9 da Receita Federal que atua em Manaus. Em algumas operações de combate ao tráfico de drogas o SEREP tem atuado em parceria com o Departamento de Investigação sobre Narcóticos da Policia Civil do Amazonas (DENARC).

No primeiro mês de 2020 o SEREP já reteve R$ 1.3 milhão em eletroeletrônicos sendo aparelhos de telefonia móvel e aparelhos para jogos eletrônicos os produtos mais encontrados nas operações. As Equipes da vigilância e repressão também apreenderam alguns quilos de ouro, com a suspeita de serem provenientes de garimpos ilegais. O resultado com apreensão de mercadorias alcançado pela Alfândega do Porto de Manaus durante o ano de 2019 foi de R$ 9.26 milhões, com destaque para R$ 1,06 milhão em eletroeletrônicos, R$ 204,87 mil em pneus e R$ 224 mil cigarros.

As primeiras operações de combate ao tráfico de drogas do SEREP, no ano de 2020, resultaram na apreensão de 36 kg de cocaína, 7,7 kg de skunk, 605 unidades de ecstasy, 57 g de haxixe, 17 g de MDMA e na prisão de 3 pessoas por tráfico de drogas e crime de usurpação de bem público. Durante 2019 a unidade da Receita Federal em Manaus apreendeu, 3.7 toneladas de drogas ilícitas, sendo os maiores volumes em skunk, 3.3 toneladas, e cocaína, 260 kg.

*Com informações da assessoria