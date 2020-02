Agricultor familiar entrega mais de 200 quilos de banana no PNAE

Em Santa Isabel do Rio Negro, escolas e creches da rede municipal serão beneficiadas com alimentos da Agricultura Familiar por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). No início desta semana, a unidade local do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) acompanhou o agricultor familiar Jucelino Daniel Pinheiro durante a entrega de 215 quilos de banana à Secretaria de Educação do município.

De acordo com o Idam, prestar Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) é dar ao agricultor familiar e produtor rural orientação técnica, acompanhamento das etapas de produção e assessoria para comercialização, destacadamente, nos programas governamentais.

Foi o que aconteceu no município de Santa Isabel do Rio Negro. De acordo com o gerente do Idam em Santa Isabel do Rio Negro, Jandeci Andrade Aguiar, os alimentos produzidos pelo agricultor familiar Jucelino serão destinados à duas escolas e três creches do município. Serão beneficiados alunos das escolas municipais Tenente Brigadeiro Eduardo Gomes e Irmã Terezinha e, as creches municipais Tainá Mirim, Irmã Dirce Monirlat e Edineia Ribeiro.

Além da produção de bananas, Jucelino trabalha também com as culturas do abacaxi e mandioca. Ainda segundo o gerente do Idam, o produtor de fruticultura é acompanhado pelo Instituto desde 2008 e o Idam como órgão de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) realiza o acompanhamento de todas as etapas de produção, desde o plantio até a comercialização do produto.

Programa

Em São Gabriel da Cachoeira, o Idam em parceria com a prefeitura do município, a Fundação Nacional do Índio (Funai) e Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (FOIRN) está realizando visitas nas comunidades e distritos para divulgação dos editais em vigência e para emissão de documentos como a Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP). Durante a ação, o Idam tem colaborado na elaboração de projetos de comercialização dos produtos agrícolas para o PNAE.

Em Silves, os agricultores rurais aguardam pela publicação da chamada pública do PNAE. Assim que o documento for publicado, os técnicos do Idam vão trabalhar em ações de divulgação e credenciamento dos produtores rurais interessados em participar do programa.

Em Tonantins, a unidade local do Idam está orientando os agricultores a se organizarem e produzirem mais diversidades de produtos agrícolas para participarem do PNAE. Em janeiro, segundo a Unloc Tonantins, aconteceu à primeira reunião do ano com lideranças comunitárias para tratar sobre as ações do PNAE e a meta é alcançar um número de participantes ao programa.

