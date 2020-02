Profissionais da saúde são orientados sobre casos de Coronavírus

Manaus- A Prefeitura de Manaus está realizando capacitações para os profissionais de todos os Distritos de Saúde (Disas) da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), para prepará-los para o enfrentamento do Coronavírus na possibilidade de ocorrência de casos no município. Na última quinta-feira (6), o treinamento ocorreu na Unidade Básica de Saúde (UBS) Arthur Virgílio Filho, no bairro Cidade Nova V, Zona Norte.



A programação apresentou dados epidemiológicos das Síndromes Gripal e Respiratória Aguda Grave (SRAG) tendo como público-alvo enfermeiros, técnicos de enfermagem, odontólogos, bioquímicos, médicos e diretores de UBSs.

Segundo a enfermeira Carla Oliveira, da UBS Sávio Belota, diante do atual cenário nacional, com a possibilidade de casos do novo Coronavírus e com altos índices de Síndrome Gripal e SRAG, é importante que os profissionais da ponta sejam treinados para atuar conforme os procedimentos.

Contando com 700 participantes divididos em turmas de 30 pessoas, o curso tem duração de duas horas. Os profissionais recebem orientações sobre como proceder em possíveis casos do novo Coronavírus, Síndrome Gripal e SRAG, porque as UBSs são a porta de entrada para a identificação dessas doenças.

A chefe de vigilância do Distrito de Saúde Norte, Kelly Lobo, informou que a capacitação está de acordo com o chamamento feito pelo Departamento de Atenção Primária (DAP), por meio da nota técnica 001/2020, que determinou a orientação de todos os servidores sobre os protocolos de atendimento de casos.

*Com informações da assessoria