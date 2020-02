Seap participa de mais uma edição do programa ‘Muda Manaus’

Manaus- A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) participa da segunda edição do Programa ”Muda Manaus”, do Governo do Estado. A iniciativa acontece no Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) Elisa Bessa Freire, na avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira I. No estande da secretaria estão sendo expostos os trabalhos artesanais feitos pelas mãos dos apenados do sistema prisional do Amazonas.

Até o próximo sábado (8), último dia de atividades do “Muda Manaus” no Jorge Teixeira, o Departamento de Reintegração Social e Capacitação (Deresc) da Seap estará distribuindo informativos para que os comunitários possam tirar dúvidas a respeito dos programas de ressocialização da Administração Penitenciária, dos trabalhos intra e extramuros realizados pelos internos, e do aplicativo “Visita Legal”, criado para facilitar o acesso das famílias dos apenados ao sistema.

O Departamento de Gestão e Planejamento (Degep), responsável pelos projetos do “Trabalhando a Liberdade” da Seap, em parceria com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana (Seinfra), disponibilizou a mão de obra carcerária para trabalhar na revitalização de dois espaços públicos do bairro Jorge Teixeira: a Praça e o Campo do Teixeirão.

O titular da pasta, coronel Vinícius de Almeida, enfatiza a relevância de a secretaria estar presente nesse projeto do Governo. “A participação da Seap é essencial, pois estamos colocando a mão de obra carcerária para contribuir com a realização de obras na comunidade e dando um retorno substancial não só na economia do estado, mas como na ressocialização dos internos o que é benéfico para a sociedade como um todo”.

Participação

Além da Seap, outros 23 órgãos da administração estadual estão participando dessa segunda edição do “Muda Manaus”, programa que tem o objetivo de reduzir a vulnerabilidade social e melhorar a qualidade de vida da população na capital do Estado.

*Com informações da assessoria