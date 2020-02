Em Manaus, mulher dá à luz dentro do carro e pai do bebê faz o parto

Manaus - A primeira sexta-feira (7) do mês de fevereiro tinha tudo para ser comum, mas quando uma mãe entra em trabalho de parto, no bairro Aparecida, Zona Sul de Manaus, às 9h, em um trânsito congestionado, tudo muda. Ainda bem que o agente de trânsito foi acionado e ajudou a família na hora do parto.

Rafael Leocadio, de 32 anos, saiu nesta manhã com a esposa (grávida) Ana Paula Andrade, de 37 anos. Na ocasião, a mulher começou a sentir dores e o casal resolveu ir para a maternidade. Porém, o trajeto, que seria curto, pareceu não ter fim. O homem e a mulher moram no bairro São Raimundo, Zona Sul, e pela distância decidiram que iriam à Maternidade Estadual Balbina Mestrinho, situada na rua Duque de Caxias, bairro Praça 14 de Janeiro.

Porém, no caminho não contavam com o trânsito lento e com o aumento das contrações. Ana Paula sentia muita dor e entrou em desespero por não saber como lidar naquela situação. Em pânico com a situação, Rafael preferiu parar o carro em frente à Diretoria de Fiscalização de Trânsito (DFT/SUL), localizada na rua Wilkens de Matos, nº 360, bairro Aparecida.

“Quando observei o trânsito e a dor que minha esposa sentia, parei o carro e pedi ajuda de um agente de trânsito que estava no local. Imediatamente, ele pegou a motocicleta e começou a abrir o caminho. Mas, ainda com ele ajudando, os motoristas não davam passagem facilmente”, contou Rafael.

O agente de trânsito seguiu à frente do carro do casal para liberar a passagem, e foi aí que a bolsa estourou. Nesse momento, Rafael conta que resolveu para o carro e realizar o parto ali mesmo. No banco do passageiro, em frente ao Hospital Infantil Dr. Fajardo, o pai realizou o parto do próprio filho.

“Quando eu olhei para Ana Paula e vi que o nosso filho tinha coroado, resolvi parar o carro e realizar o parto. Meu filho nasceu grande, e graças a Deus eu mantive a calma. Não posso deixar de citar as enfermeiras do Dr. Farjado, que me ajudaram muito. Depois que o neném nasceu, eu apenas tirei o cordão umbilical que envolvia o pescoço dele, o restante foi com as técnicas”, disse o pai emocionado.

Messias Leocadio nasceu às 9h46, saudável, pesando 3,7 kg após 40 semanas de gestação

“Eu servi [Exército], e lá aprendi sobre primeiros socorros, então isso me ajudou muito a manter a calma. Não foi uma situação fácil, pois eram as vidas da minha esposa e do meu filho que estava em risco, mas, com a graça de Deus, no final deu tudo certo”, contou Rafael emocionado.

Depois de uma manhã diferente, a família, que recebeu o segundo filho, foi encaminhada à Maternidade Doutor Moura Tapajóz, localizada na avenida Brasil, bairro Compensa, Zona Oeste. Mãe e bebê estão bem, e o agora parteiro (pai) também passa bem.

Assista ao vídeo: