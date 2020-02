Grupo de jovens cristãos comemora 22 anos de atividades em Manaus

A igreja fica localizada na rua Sant'Ana Nery, no bairro Coroado 3, Zona Leste de Manaus | Foto: Arquivo Pessoal

Manaus - “Jovem! Quais são os teus caminhos? ”. Como esse tema bíblico os jovens da Igreja Batista Regular Elion comemoram 22 anos de atividades. A igreja, instalada na rua Sant’Ana Nery (antiga rua A), no bairro Coroado 3, Zona Leste de Manaus, realiza programação especial de aniversário a partir das 19h30 deste sábado (7). No domingo (8) a celebração começa às 19h.

Segundo o presidente do “grupo de jovens”, Sara Procópio, os jovens estão bastante dedicados com o aniversário. A comissão do evento fica sob responsabilidade das integrantes Bárbara e Ana.

“Atualmente nossa ‘União de Mocidade’ é composta por jovens dedicados a causa de Jesus. Esse ano os jovens da Igreja Elion comemoram os 22 anos de atividade do templo em gratidão a Deus por realizar uma série de conferências”, relatou Sara.

O pastor Gideão Menezes, membro ativo da Igreja Batista Regular ada Fé, foi o escolhido para fazer a ministração a respeito do tema.

Em seu sermão de 30 minutos, o pastor abordará sobre os jovens da atualidade biblicamente – postura de como os fieis devem ter perante a Deus e o mundo.

“Em suma os sermões do pastor Gideão serão com o viés evangelístico e doutrinário”, relata Odilon Dias, jovem pertencente a Unidade de Mocidade Mibrel.