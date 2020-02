Choque entre caminhão e carro de passeio deixa rastro de destruição

Manaus – Um acidente de trânsito entre um caminhão e um veículo de passeio, ocorrido na manhã deste sábado (8), chamou atenção de quem passava no local, o cruzamento da Avenida Silves com Maués, no bairro da Cachoeirinha, na Zona Sul de Manaus.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionado para atender a ocorrência, e segundo o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), o motorista do veículo modelo Honda Fit ficou levemente ferido na colisão, mas não quis ser atendido pelos socorristas.

A força do choque foi suficiente para arrancar o eixo do caminhão e a roda, além de destruir completamente a frente do carro.



Apesar da gravidade da batida, foram registrados apenas danos materiais. O acidente deixou rastros de óleo na pista, que está sendo monitorada por agentes de trânsito, que interditaram parte do trecho.