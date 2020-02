Em Parintins, agência bancária amanhece suja com fezes humanas

Manaus - Os correntistas que foram até a agência do Bradesco em Parintins na manhã deste sábado (8) tiveram uma 'surpresa' desagradável. A área dos caixas eletrônicos encontrava-se suja com fezes humanas, causando um verdadeiro transtorno para a população que precisava realizar operações financeiras no local.

Até o início da tarde, a sujeira ainda não havia sido limpa. De acordo com informações, o principal 'suspeito' seria um morador de rua, que foi visto saindo da agência momentos antes de encontrarem as fezes. De acordo com o proprietário de uma loja localizada em frente ao banco, a presença do mendigo na rua da agência é constante.

"Ele fica o dia todo no banco, na frente da minha loja. Ele costuma ficar pedindo dinheiro e comida, mas nunca agrediu ou brigou com ninguém", conta o comerciante. "Só às vezes que começa a falar alto. Dia desses até a polícia veio para intervir porque ele estava muito agitado", relata.

A agência é a única dessa rede bancária no município.