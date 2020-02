Poste de alta tensão desaba na Zona Leste de Manaus

O incidente ocorreu na manhã deste sábado (8) e, além do poste que caiu, pelo menos outros três foram afetados | Foto: Reprodução/ Immu

Manaus - Um poste de alta tensão desabou na Avenida Buriti, no trecho que dá acesso à rotatória da Suframa, no bairro Distrito Industrial 2, Zona Leste de Manaus. O acidente ocorreu na manhã deste sábado (8) e pelo menos três postes foram afetados.

As equipes de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (Immu) foram enviadas ao local, por volta das 9h50 da manhã, para fazer o desvio de veículos na área. Uma equipe da Amazonas Energia está realizando o trabalho de troca dos postes desde o início da manhã. A manutenção que deveria durar cerca de três horas, já se estende há mais de sete horas.

De acordo com a assessoria de comunicação do Immu, a causa do acidente não é conhecida e, embora as obras de manutenção não tenham sido finalizadas, o fluxo de carros segue tranquilo.

"Quando os agentes de trânsito chegaram lá, não constataram acidentes de nenhum veículo. Houve uma interdição temporária, enquanto a Amazonas Energia realiza a manutenção, mas depois da troca, a via será liberada. Ainda está interditada, mas os carros estão conseguindo passar normalmente, sem maiores problemas" informa a assessoria do Instituto.