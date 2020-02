Acidente de trânsito deixa uma vítima ferida na Zona Oeste de Manaus

Colisão entre dois carros deixa homem ferido na Avenida Laguna, bairro Nova Esperança | Foto: Reprodução/ Immu

Manaus - Na tarde deste sábado (8), por volta das 16h, dois veículos se envolveram em um acidente de trânsito na Avenida Laguna, bairro Nova Esperança, Zona Oeste de Manaus. Segundo informações de testemunhas, um dos condutores ficou ferido e em seguida encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto.

Um Ford Fiesta e um Renault Clio se chocaram, na Avenida Laguna, próximo à Avenida Coronel Teixeira. Os agentes de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (Immu) chegaram no local pouco menos de uma hora após o incidente, acompanhados de agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com as testemunhas, a vítima é do sexo masculino, de identidade ainda não informada. O estado de saúde também ainda não foi divulgado, mas ele foi encaminhado pelos agentes do Samu ao Hospital 28 de Agosto, localizado na Avenida Mário Ypiranga, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus.