Procon-AM registra mais de 270 atendimentos no bairro Jorge Teixeira

Manaus - O Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor (Procon-AM) participou dos três dias da segunda edição do "Muda Manaus", ação do Governo do Amazonas que leva serviços aos bairros da capital amazonense. Desta vez, os moradores do bairro Jorge Teixeira, na zona leste da capital, receberam os serviços do Procon-AM e de outros 17 órgãos e secretarias da administração estadual.

A ação foi realizada entre a quinta-feira, (6), e o sábado, (8), no Centro de Ensino de Tempo Integral (Ceti) Elisa Bessa Freire, localizado na avenida Itaúba, Jorge Teixeira. O Procon-AM atuou em parceria com a Águas de Manaus e a Amazonas Energia, com negociação de dívidas e abertura de reclamações. A equipe de fiscalização do órgão também esteve no local para atender denúncias nas redondezas. Ao todo, foram realizados 279 atendimentos nos três dias de ação. Desse número, 217 foram atendimentos preliminares; também foram registradas 49 solicitações de serviços das concessionárias de energia elétrica e água, e 13 aberturas de reclamações. “O 'Muda Manaus' é um programa que mostra o olhar atento do governo com o cidadão. Ir até ao bairro, entrar na comunidade, atender os consumidores e consumidoras sem que eles tenham que se deslocar até à sede do órgão é fundamental para aproximar o Estado do destinatário de seus serviços, o povo. O Procon-AM trouxe, além de seus serviços como atendimento, orientação e anotação de reclamações, postos de atendimento das empresas mais reclamadas, a energia e a água. Demos aos consumidores a possibilidade de rever suas faturas, renegociar suas dívidas e melhor, resolver seu problema. Esse é o nosso papel!”, destacou o diretor-presidente do órgão, Jalil Fraxe. *Com informações da assessoria