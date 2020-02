Vídeo: Jovem salta de ponte no Educandos em Manaus e viraliza na web

Manaus – Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma jovem saltando da ponte do bairro Educandos, localizado na zona sul de Manaus. Conhecida oficialmente como ponte ‘Antônio Plácido de Souza’, a construção histórica liga o bairro ao Centro da cidade e segue interditada para tráfego de veículos, pois está sob revitalização.

Agora a estrutura serve como forma de entretenimento para aventureiros, que praticam esportes radicais como o ‘Bungee jump’. O objetivo do hobby é saltar de um lugar alto, em queda livre, com o corpo preso apenas por um cabo elástico, amarrado nos pés ou na cintura.

Nas imagens divulgadas no instagram, a jovem, com identidade ainda desconhecida, se prepara para saltar e após realizar a queda, comemora enquanto fica suspensa sobre as águas do Rio Negro coberto de lixo, exposto devido à seca.

ALERTA:

O Portal EM TEMPO não foi informado se existe autorização da Prefeitura ou do Governo do Estado para realizar esse tipo de atividade na ponte. Atividades radicais devem ser feitas por equipes especializadas e com assistência de profissionais altamente treinados, em locais seguros. Não se deve jamais praticar ações radicais sem avaliação do risco e com os devidos equipamentos de segurança, além de acompanhamento profissional.

Veja o vídeo:

| Autor: Reprodução