Detran-AM atende mais de 1.800 pessoas no "Muda Manaus"

Manaus - O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) alcançou mais de 1.800 mil pessoas durante ações realizadas na segunda edição do programa “Muda Manaus”. A programação ocorreu entre quinta-feira (6) e o sábado (8), no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus, no Centro de Ensino de Tempo Integral (Ceti) Elisa Bessa Freire.

Ao todo, foram 1.850 pessoas alcançadas pelas ações de orientação educativa, informações e serviços relacionados a veículos e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além de exposição do material utilizado pelo Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot) nas operações da Lei Seca no estado.

O diretor-presidente do Detran-AM, Rodrigo de Sá, ressaltou que essa foi uma oportunidade para a população se aproximar, cada vez mais, do Departamento de Trânsito. "Nos sentimos muito feliz em participar desse projeto inovador, criado pelo governador Wilson Lima. O Detran Amazonas, como uma instituição que vem passando por uma transformação, estando mais perto da população, mais perto do proprietário de veículo, está aqui mais uma vez presente nessa grande atividade de cidadania", disse Sá.

Foram ofertados todos os serviços referentes à CNH e veículos, vistoria veicular, parcelamento de débitos veiculares, além de palestras e atividades educativas para 50 profissionais da área do trânsito como mototaxistas e motoristas de transporte alternativo.

O presidente dos transportes alternativos e executivos, Riomar Albuquerque, parabenizou a iniciativa das palestras educativas. “É de suma importância para o nosso sistema, porque nós precisamos disso porque os nossos motoristas estão todos os dias no trânsito, com muitas demandas, muitas especulações, sendo que precisamos estar atualizando e passando um nível de conhecimento e com informações", completou.

Muda Manaus

O programa lançado em dezembro do ano passado pelo governador Wilson Lima, vai manter ações continuadas e integradas em diferentes bairros de Manaus, com prioridade para aqueles que apresentam maior índice de criminalidade e vulnerabilidade social. Segundo o governador, o bairro Monte das Oliveiras, na zona norte da capital, irá receber a terceira edição do evento.

*Com informações da assessoria