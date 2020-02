Idam participa da Semana Agroambiental Sustentável em Coari

Coari- Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), participa da Semana Agroambiental no município de Coari que acontece de nesta segunda-feira (10) até o sábado (15). Dos 21 Projetos Prioritários do Idam, oito estão sendo executados em Coari.

A unidade local do Idam em Coari está executando no município os Projetos Prioritários de Açaí, Avicultura, Banana, Castanha-do-Brasil, Fibras, Guaraná, Pesca e Piscicultura. Durante a Semana Agroambiental, serão apresentados três destes projetos.

A chefe do Departamento de Assistência Técnica e Extensão Florestal do Idam e coordenadora estadual do projeto para castanha, a engenheira florestal Nadiele Pacheco, vai apresentar o Projeto Prioritário da Castanha; o engenheiro de pesca do Idam, Marcel Ribeiro, vai apresentar o Projeto Prioritário da Piscicultura; e o coordenador estadual do projeto para cultura do guaraná e engenheiro agrônomo do Idam Orleidson Sales, apresentará o Projeto do Guaraná.

Atualmente, a unidade local do Idam em Coari assiste pouco mais de 580 agricultores familiares e produtores rurais, de acordo com o Departamento de Planejamento (Depla).

Semana Agroambiental

Na programação do evento, estão inclusas também atividades como capacitação de líderes e o lançamento do prêmio Coari Sustentável, coordenadas pela Prefeitura Municipal.

*Com informações da assessoria