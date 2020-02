Demora dos ônibus? Passageiro flagra motoristas jogando baralho no AM

A denúncia era que os usuários aguardavam há duas horas a saída do veículo da garagem | Foto: Reprodução

Manaus – Por volta de meia-noite do último sábado (8), um usuário do transporte coletivo gravou um vídeo denunciando a demora na saída dos coletivos da empresa Global Green, empresa localizada ao lado do terminal 5, no bairro São José, Zona Leste de Manaus. A gravação mostra a indignação dos passageiros ao flagrarem os motoristas e cobradores da empresa jogando baralho durante o expediente. Segundo eles, há mais de uma hora esperavam pela saída dos ônibus.

No vídeo, compartilhado nas redes sociais, é possível ver o tumulto no momento em que o autônomo Isaac Correa filma a sala onde estão os funcionários. “Mais de uma hora sem passar ônibus, mais de uma hora! E olha aqui, eles estão jogando baralho”, disse indignado.

Veja o vídeo:

No vídeo é possível ver a discussão e a tentativa de agressão dos funcionários | Autor: Reprodução

No momento em que abre a porta para filmar, alguns funcionários saem e começam a discutir com os passageiros que aguardavam, segundo eles, desde as 22h55. Um dos funcionários, que não teve o seu nome revelado até então, vai em direção a Isaac e tenta agredi-lo, enquanto isso outros funcionários tentam tirar o telefone da mão do usuário do transporte coletivo. “Mais de uma hora sem passar e ainda querem ter razão”, relata no vídeo.

A discussão continua e a tentativa de agressão também. A mãe de Isaac defende o filho, pede o fim da discussão e diz que há horas espera a saída do ônibus. É possível ver que a mulher quase foi agredida. “Você não vai bater no meu filho. Vai para lá por favor”, disse ela desesperada.

O vídeo teve mais de 2 mil compartilhamentos e os comentários de outros usuários do transporte coletivo confirmam a demora e precariedade do serviço. “Uma palhaçada mesmo. Às vezes a gente fica mais de uma hora esperando o ônibus”, afirmou Ivania Oliveira.

Usuários fazem reclamações constantes sobre os ônibus da empresa | Foto: Reprodução

Na página da empresa no Facebook há fotos de passageiros flagrando pichações, assentos desparafusados e ônibus parados nas ruas sem manutenção. “Cuidem primeiro dos ônibus quebrados e depois façam projetos sociais”, disse um dos seguidores indignado.

Em novembro de 2019, um ônibus articulado da empresa Global Green pegou fogo dentro do Terminal de Integração 4, na avenida Camapuã, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Uma falha mecânica pode ter sido a causa do incêndio.

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) informou que o intervalo para saída dos carros depende da linha e do dia da semana, podendo variar de 5 a 50 minutos. Destaca ainda que, por meio do Centro de Controle Operacional, acompanha e fiscaliza as viagens das empresas do transporte coletivo, sob pena de receberem multa quando há atraso ou não cumprimento da viagem programada.

Para denunciar

O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-AM) informa ao consumidor que o primeiro passo é denunciar aos órgãos competentes, no caso, Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), para que possam fiscalizar a situação do serviço.

Dependendo do caso, cabe até uma ação judicial contra a empresa responsável pela linha. O usuário também pode registrar denúncia na Ouvidoria Municipal pelo WhatsApp: (92) 98842-3030, somente mensagens, ou 0800 092 0111. A empresa, que não cumprir, pode ser responsabilizada judicialmente e administrativamente.

O IMMU informou que o Serviço de Atendimento Comunitário (SAC) do IMMU não registrou denúncias referente ao atraso de linhas no Terminal de Integração 4 neste último final de semana. Ainda assim, o órgão irá verificar a operação das linhas da empresa Global Green. Ao serem constatadas irregularidades, as empresas são notificadas a apresentar justificativas e, caso estas sejam confirmadas, as empresas podem ser multadas.

Ao consumidor que deseja denunciar referente ao sistema de transporte pode ser encaminhada ao SAC por meio do contato 118 ou ainda pelo WhatsApp: (92) 8802-3504 informando o horário, local onde ocorreu o fato e ainda a linha de ônibus em que ocorreu eventual atraso.

Entramos em contato com a empresa Global Green para esclarecer os fatos, mas até o fechamento da matéria não obtivemos resposta.

As linhas atendem cerca de 200 mil usuários | Foto: Divulgação