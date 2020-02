Atendimento em UBSF de Manaus é suspenso após princípio de incêndio

Os atendimentos aos usuários foram suspensos até que sejam realizados os reparos necessários | Foto: Divulgação

Manaus – Um princípio de incêndio foi registrado na madrugada desta segunda-feira (10), por volta de 1h30, em uma Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF), situada na rua 20 de novembro, Comunidade Florestal, bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas (CBM-AM), a causa foi um curto-circuito dentro da caixa de energia do local. Os atendimentos na unidade tiveram de ser suspensos. Para controlar o incêndio, foram utilizados 150 litros de água pelas equipes do CBM-AM em uma viatura auto bomba tanque (ABT-29).

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) informou que a (UBSF) teve seus atendimentos suspensos nesta segunda-feira (10), em razão de um curto-circuito na caixa de energia que provocou um princípio de incêndio.

Além de destruir a caixa de distribuição de energia elétrica, o fogo também afetou cerca de dois metros do forro da área interna, danificando canos e causando vazamento de água.

Conforme a Semsa, até que sejam realizados os reparos e a UBSF possa funcionar normalmente, os atendimentos aos usuários serão remanejados para unidades próximas.