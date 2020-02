Núcleo de Equoterapia da PM recebe visita de crianças no AM

Manaus- O Núcleo de Equoterapia do Regimento de Policiamento Montado Coronel Bentes da Polícia Militar do Amazonas (RPMon) recebeu, na manhã de sábado (8), a visita de 120 crianças da Associação Lar das Vitórias. A entidade filantrópica sediada na rua 31 de Julho, bairro Japiim, Zona Sul de Manaus, atua no atendimento sócioeducacional e saúde de crianças, inclusive as que apresentam qualquer tipo de deficiência física, adolescentes e famílias carentes.

Durante a visita foram realizadas diversas atividades lúdicas, com passeio a cavalo, tanto para as crianças como para os pais e a equipe voluntária que mantém o Lar das Vitórias. A associação conta com a colaboração da sociedade amazonense, que pode fazer doações e ajuda de custos.

Para o comandante do RPMon, major PM D. Muniz, “essas atividades de conhecimento e proximidade são de valiosa importância, pois permitem a promoção de uma das funções sociais do Núcleo de Equoterapia, que é a interação com a população em geral”.

*Com informações da assessoria