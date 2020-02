Recadastro para servidores, aposentados e pensionistas do Amazonas

Manaus - Mais de 7,9 mil servidores, aposentados e pensionista do Governo do Amazonas, incluindo os beneficiários da Fundação Amazonprev , que nasceram em fevereiro, terão que se recadastrar a partir desta terça-feira (11) nas agências e postos de atendimento do Bradesco. O prazo se encerra no dia 25, e quem deixar de fazer o procedimento terá o salário ou benefício suspenso.

Os convocados podem comparecer em qualquer agência ou posto de atendimento do Bradesco no âmbito nacional e apresentar os documentos exigidos no Decreto nº 41.350, de 7 de outubro de 2019. Em Manaus, o atendimento pode ser preferencialmente realizado na agência da avenida Silva Ramos, no Centro, onde o banco montou uma estrutura com mais de 25 atendentes.

No link , os ativos e inativos do Governo do Estado podem encontrar as listas de documentos que devem apresentar no momento do recadastramento. No endereço eletrônico, há a lista de documentos para servidores ativos, para dependentes, inativos, procuradores e representantes legais e estrangeiros.

Público

O recadastramento é coordenado pela Secretaria de Estado de Administração e Gestão (Sead). “Neste mês, são 5.237 servidores ativos, 105 pensionistas hansenianos e nove pensionistas especiais”, destaca a secretária da Sead, Inês Carolina Simonetti.

Neste ano, beneficiários da Amazonprev não necessitam ir à sede do órgão, no Centro, no mês de aniversário, pois o recadastramento no Bradesco passa a ser único | Foto: Gabriel Retondano/Sead

Neste ano, beneficiários da Amazonprev não necessitam ir à sede do órgão, no Centro, no mês de aniversário, pois o recadastramento no Bradesco passa a ser único. No caso dos beneficiários da Fundação, não é permitido o procedimento de atualização por meio de procuração. Os segurados em dificuldades de locomoção ou idade avançada podem agendar uma visita domiciliar por um dos números (92) 3627-3400, 3627-3401 ou 3627-3421, e solicitar o serviço. Para mais informações é possível ligar para o Fale Conosco da Amazonprev: (92) 3627-3424.

Economia

Por mês, a folha de pagamento do Governo do Amazonas gira em torno de R$ 400 milhões. Após o recadastramento, a economia esperada é de R$ 12 milhões até R$ 20 milhões. “A estimativa é economizar entre 3% e 5% da folha de pagamento, uma vez que, além de atender às necessidades do eSocial (sistema do Governo Federal que unifica o envio de informações sobre trabalhadores), ele também vai encontrar possíveis distorções que existem nesse cadastro dos servidores”, disse Inês Carolina.

Reclamações

Em caso de reclamações, sugestões e elogios, servidores, aposentados e pensionistas podem entrar em contado pelo número (92) 99173-4001 (Ouvidoria do Governo do Amazonas). Para o número, é possível enviar mensagens via Whatsapp. O público do recadastramento também pode se manifestar por meio da Ouvidoria da Sead (92) 3182-2877.

*Com informações da assessoria