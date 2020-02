Começa campanha contra Sarampo em Manaus

Manaus- Tendo como público-alvo pessoas na faixa etária de 5 a 19 anos, a Prefeitura de Manaus iniciou nesta segunda-feira (10), a nova etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo em 183 salas de vacina da capital, incluindo Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSFs) e policlínicas da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

A chefe da Divisão de Imunização da Semsa, enfermeira Isabel Hernandes, informa que a campanha seguirá até o dia 13 de março e as pessoas na faixa etária indicada devem procurar uma unidade de saúde para avaliação da situação vacinal.

Segundo a diretora do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica (Devae/Semsa), enfermeira Marinélia Ferreira, essa nova etapa da campanha é uma orientação do Ministério da Saúde para o controle dos casos de sarampo registrados no país, já que ainda há notificação da doença em outros Estados brasileiros.

“Em Manaus, o surto foi controlado em janeiro do ano passado a partir de várias ações de imunização executadas pela Prefeitura de Manaus, envolvendo a faixa etária de seis meses a 49 anos. Com isso, grande parte da população de Manaus já está protegida contra a doença, então esta nova etapa nacional da campanha é mais um momento de intensificar a oferta da vacina, avaliar os cartões de vacinação e identificar pessoas que ainda não estão imunizadas”, afirmou Marinélia Ferreira.

A recomendação é para que população procure uma unidade de saúde, apresentando, preferencialmente, o cartão de vacina, o Cartão SUS e um documento de identidade.

O Dia “D” da campanha está marcado para o próximo sábado (15), nas unidades de saúde da rede municipal que irão funcionar das 8h às 17h

A vacina tríplice viral, que imuniza contra sarampo, caxumba e rubéola, está disponível para a população durante todo o ano na faixa etária de seis meses a 49 anos.

Esquema vacinal

Apesar do fim do surto de sarampo em Manaus, continua vigente na rede municipal a aplicação de dose extra da tríplice viral para crianças de seis a 11 meses, seguindo com o esquema de rotina preconizado a partir de 12 meses de idade, com intervalo mínimo de 30 dias da dose antecipada, e complementação com a segunda dose, a ser realizada com a vacina tetra viral a partir dos 15 meses de idade. Pessoas até 29 anos sem vacinação devem receber duas doses. Para adultos de 30 a 49 anos sem vacinação, a recomendação é dose única.

A lista com o endereço das 183 Salas de Vacina em Manaus pode ser acessada no site da Semsa ( semsa.manaus.am.gov.br ).

*Com informações da assessoria