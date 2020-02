No Zumbi, rua completa aniversário de três anos sem asfalto

Moradores denunciam falta de infraestrutura no bairro Zumbi 2 | Foto: Divulgação

Manaus - Imagine essa situação: você abre a porta de casa e quando tenta sair não pode porque, além do buraco, existe uma poça de lama no caminho. Essa situação crítica é o que os moradores estão passando na rua Nossa Senhora do Monte Serrat, bairro Zumbi 2, zona Leste de Manaus.

Indignados, moradores afirmam que irão fazer aniversário de três anos dos buracos, pois já tentaram entrar em contato com muitas secretarias, e governantes, porém não tiveram sucesso.



Devido à falta de infraestrutura, quando chove na cidade, as ruas transbordam, formando poças e impedindo os condutores de veículos verem os buracos, o que acaba causando acidentes.

A proprietária de um comércio na região, Silvia Araújo de 31 anos, contou sobre a dificuldade que passa com seus clientes devido aos buracos da rua.

“Mais de dois anos que não tem asfalto nem o tapa buraco passou, se eles estivessem vindo aqui talvez a rua não estaria nessa situação. Já reclamei para muitos órgãos e, infelizmente, nunca ninguém atendeu nossa solicitação. A cada dia está pior, não tem como sair de carro da nossa garagem. Essa situação atrapalha o comércio, pois, as pessoas não querem ficar sujas de lama”, afirmou a comerciante.

Silvia explicou, ainda, que a Monte Serrat não é uma das vias principais de fluxo do bairro, mas que essa rua faz parte do caminho de rotas de empresas privadas, por isso a movimentação é comum.

E os problemas causados pela infraestrutura não atinge apenas aos comerciantes, moradores no geral também reclamam do problema. A dona de casa Elba Brasil, de 30 anos, conta que enfrenta muitas dificuldades no dia-a-dia devido aos inúmeros buracos.

“A rua está assim há mais de dois anos. Não fica pior a rua porque nos unimos para colocar cascalho nos buracos. As crianças ficam dentro das casas trancadas, pois, nessa situação, não podem brincar. Não temo praça perto, o único lazer deles é a rua. Queremos fazer um apelo para o prefeito olhar por nós”, disse Elba.

Assista a seguir alguns vídeos que mostram a situação da Monte Serrat quando chove, gravados pelos moradores do local:

Moradores encaminharam o vídeo denúncia ao portal | Autor: Divulgação

Resposta da Seminf

O Portal EM TEMPO entrou em contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), que informou que já estão com ações dos programas “Requalifica” e “Tapa-buraco” no bairro Zumbi. E que a via citada na demanda está na programação para atendimento na sequência.

A secretaria afirmou que, recentemente, estiveram trabalhando na rua Nelson Mandela, com serviço de revitalização total da via com nova pavimentação asfáltica. Além do Requalifica, outras 50 vias, como a rua 2, Dendê, Seringueira, Iolanda, Cacique e ouras também estão recebendo reparos.