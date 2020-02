Parque do Idoso retorna as atividades nesta quarta (12)

A Prefeitura de Manaus, por meio do Programa Conviver da Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas, vem promovendo aos idosos de Manaus o lazer e bem-estar por meio das atividades realizadas no Parque Municipal do Idoso (PMI), localizado no bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul.

Nesta quarta-feira (12), acontecerá a tradicional “Acolhida”, o evento é um momento para celebrar a volta dos usuários e receber os novatos. Todos os setores do parque realizarão uma apresentação de boas-vindas aos idosos no hall da lanchonete, com direito a música e dinâmicas.

Até a sexta-feira (14), os idosos passam por avaliação física, teste de motricidade, em que os usuários são submetidos a uma bateria de exercícios como testes de flexibilidade, caminhada, anamnese, aferição do peso, da altura e da circunferência abdominal, com o objetivo de apurar o grau de intensidade no qual estão inseridos, para orientá-los à atividade correta.

Beneficiando cada vez mais a população idosa, por meio de atividades físicas, laborativas, recreativas, culturais e de educação para a cidadania, a Prefeitura de Manaus tem trabalhado fortemente em ações que garantem o bem-estar físico, social e mental dos idosos.

“As atividades oferecidas no parque buscam melhorar o funcionamento do corpo e da mente, prevenindo e diminuindo problemas cardiovasculares, pulmonares, auxílio no controle da diabetes, artrite, doenças cardíacas, fortalecimento muscular, manutenção da densidade óssea entre outros benefícios”, afirma a gerente de atividades físicas do PMI, Ana Beatrice