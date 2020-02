Vídeo:Vítimas de chacina em Presidente Figueiredo foram mortas pelo CV

| Autor: Jackson Salvaterra





Presidente Figueiredo - Os quatro homens mortos na comunidade Boa Esperança, em Presidente Figueiredo, faziam parte da Família do Norte (FDN) e foram assassinados por membros do Comando Vermelho. O delegado de polícia Valdinei Silva está a frente das investigações do crime. Este é mais um crime oriundo da guerra entre as facções no Amazonas.

As vítimas fatais foram identificados como Gabriel Neves Nery de 24 anos; Rafael Simão da Silva de 29 anos; José Leandro de Souza Brandão, 21 anos e Lucyanno Marques de Oliveira, 21 anos. Segunda a polícia, esse tipo de crime tem características de acerto de contas . Dois dos mortos (Gabriel Neves e Rafael Silva) já possuem passagens pela polícia por tráfico de drogas.

Os mortos na Chacina já foram identificados, entre eles Gabriel Neves e Rafael Silva | Foto: Divulgação





Durante a chacina uma criança de dois anos foi baleada no ombro e encaminhada para o hospital de Presidente Figueiredo. Em seguida, ela foi transferida para Manaus. A mãe da criança o acompanhou até a capital. O estado de saúde dela é estável, segundo o delegado.

Violência

Moradores da comunidade afirmam que o tráfico de drogas domina a comunidade. Testemunhas informaram que os quatro homens estavam bebendo no momento que os rivais fortemente armados chegaram no local. A guerra entre os traficantes tem causado pânico na pacata população de Boa Esperança.

No dia 21 de dezembro do ano passado, corpos de três homens foram encontrados degolados . Os cadáveres foram achados por moradores na Comunidade São Sebastião, no quilômetro 153, da BR 174, que acionaram os policiais da 37ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Presidente Figueiredo (distante a 106 quilômetros da capital). Os corpos estavam com vários cortes.



Assista a seguir o vídeo co encontro dos corpos:



Moradores estão assustados com a onda de violência | Autor: Divulgação