Mulher morre em colisão entre carro e moto em Manaus

A vítima estava na garupa da motocicleta | Foto: Naylene Freire

Manaus - Uma jovem identificada como Cilene Morais, de 24 anos, morreu durante um grave acidente entre um carro, modelo Ford Ka, e uma motocicleta, na noite de segunda-feira (10), no cruzamento da João Valério com avenida Maceió, bairro Vieiralves, na Zona Sul de Manaus.

Cilene estava na garupa da moto, que era pilotada por Luís Felipe Rodrigues Corrêa, também de 24 anos. O homem recebeu os primeiros socorros pelo Serviço de Atendimento Móvel de Unidade (Samu) e foi encaminhado para o Hospital 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul da cidade. Cilene morreu na hora do impacto.

Com a colisão, a moto ficou com o tanque amassado e a frente do carro ficou completamente destruída. Na rua tinha muito sangue e vidros espalhados.

O condutor do automóvel não teve a identidade revelada, mas o homem parou para prestar socorro à vítima e depoimento à polícia. Agentes foram acionados para auxiliaram o fluxo dos veículos na via.