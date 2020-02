Colisão entre três carros deixa trânsito lento em avenida de Manaus

Avenida Governador José Lindoso | Foto: Divulgação

Manaus - A chuva que atingiu Manaus na manhã desta terça-feira (11) causou transtorno no trânsito. Por volta das 7h, um acidente causou forte retenção na avenida Governador José Lindoso, na Zona Norte.



Um micro-ônibus, um automóvel e uma caminhonete se chocaram nas proximidades do posto Atem. O acidente não deixou vítimas, apenas danos matérias e causou um grande transtorno na via, deixando o trânsito lento no sentido bairro centro.

Os agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (IMMU) foram acionados para o local. Os condutores dos veículos envolvidos no acidente foram instruídos pelos agentes do IMMU a fazer o registro do boletim de ocorrência na delegacia mais próxima.