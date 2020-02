FIEAM oferece curso de técnicas de comunicação em público

Manaus - A Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (FIEAM), por meio do Departamento de Assistência à Média e Pequena Indústria (DAMPI), está com inscrições abertas para os cursos de Técnicas e Táticas de Comunicação em Público, com início previsto para o dia 17 de fevereiro, e Relações Interpessoais e, Matemática Básica e Desenho Técnico Mecânico Básico, para o dia 18, na sede da FIEAM, localizado na Av. Joaquim Nabuco, 1919, Centro.

O curso de Técnicas e Táticas de Comunicação em Público, ministrado por Adi Lancaster, tem por objetivo proporcionar aos participantes conhecimentos teóricos e práticos para a superação do medo de se comunicar, permitindo maior desempenho e performance para uma apresentação pública eficaz.

Lancaster tem formação como Practitioner de Neurociências do Comportamento Humano pela Sociedade Brasileira de Neurocirurgia (SBN/USP – SP), em Processos de Neuroaprendizagem, Pedagogia Behaviorista de Ensino, entre outras. Investimento é de R$ 310,00, com aulas no período de 17 a 21 de fevereiro.

O curso de Relações interpessoais será ministrado pelo economista pós-graduado em Engenharia de Produção e experiência na área comportamental, Geraldo Magela, o curso busca estabelecer conceitos e abordagem do comportamento humano, para a reflexão das ações do homem, trabalho e relações interpessoais, ponto de conflitos e melhoria da qualidade de vida pessoal, organizacional e profissional. Além de enfatizar a importância da boa comunicação no dia a dia da empresa, visando a melhor qualidade de vida e, consequentemente, melhores resultados pessoais e profissionais. O investimento é no valor de R$ 250,00, com aulas no período de 18 a 20 de fevereiro.

Matemática Básica e Desenho Técnico Mecânico Básico está voltado para capacitar profissionais para exercer atividades que envolvam cálculos matemáticos básicos, tais como: percentual, regra de três simples e composta, conversão de unidades de medidas e leitura em números decimais e fracionários. As aulas serão ministradas por Tayam Castilho Santana, técnico em mecânica pelo Instituto Federal do Amazonas (IFAM) e atuante no mercado na área de Metrologia há mais de 18 anos, incluindo experiências no Polo Industrial de Manaus (PIM). Investimento no valor de R$ 270,00, com aulas no período de 18 a 20 de fevereiro.

Os três cursos ocorrem das 18h às 22h, com direito a certificação. Mais informações pelos telefones 3233-1013, 3233-5395 ou pelo endereço www.fieam.org.br.

Com informações da assessoria*