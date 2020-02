Ingressos para o Manaus Fantasy entram no segundo lote de venda

A partir de hoje (10/02), começa a ser vendido o segundo lote de ingressos para o Manaus Fantasy – O Carnaval das Galáxias, que irá acontecer dia 24, segunda-feira gorda de Carnaval. A festa a fantasia será no Diamond Convencion Center (Av. do Turismo, 1425, Tarumã), a partir das 22 horas.

A venda do segundo lote de ingressos de pista estão com o valor de R$ 55, individual. Além disso, ainda é possível adquirir o passaporte para a área VIP – com open bar de gim, vodca, caipirinha, caipirosca, água, cerveja e refrigerante, durante o evento, ao preço de R$ 155 (1° lote, meia), disponíveis nas centrais da Oba Ingressos, localizadas nos shopping Amazonas, Manauara e Sumaúma. É possível comprar no site www.obaingressos.com.br ou nos totens de autoatendimento localizados nas Óticas Vejas do Centro, Alvorada, Manôa e São José.

| Foto: Divulgação

Um grupo seleto de cantores vão animar a noite produzida pela M1 Eventos em parceria com Quarenta Graus Produções. Uendel Pinheiro faz a tradicional mistura de pagodes, sambas e boi bumbá com o seu estilo. Enquanto, George Japa vai cantar com o público os grandes sucessos musicais da atualidade e promete não deixar ninguém parado.

Festa a fantasia tem que ter muito samba. Pensando nisso, o Manaus Fantasy vai apresentar a bateria nota dez da escola de samba “Aparecida”. No repertório, sambas-enredo e marchinhas.

Porém, a noite ainda não acaba e a música continua a dupla João Victor & Rodrigo, o grupo Estrelas e a animação dos DJs Jonh e Sandro Souza, que animarão os intervalos.