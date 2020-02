Produtores rurais recebem Feira de Desenvolvimento Sustentável

Coari- A Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), contemplou os produtores rurais de Coari com um kit-feira no valor de R$ 80 mil, com capacidade para comportar 90 produtores, para a realização da Feira de Produtos Regionais no município.



A estrutura é composta por quatro tendas 10x10, quatro expositores de pescado, 90 mesas, 90 cadeiras, coletes, bonés e faixas de divulgação. Essa é a 23ª Feira de Produtos Regionais da ADS no Amazonas.

“A nossa meta para este ano é alcançar mais 25 municípios amazonenses com a estrutura completa para a realização das feiras. Esse é um incentivo do Governo do Estado, no qual são beneficiados agricultores, cooperativas e associações, além dos consumidores, que passam a adquirir alimentos frescos e produzidos no próprio município", comentou o presidente da ADS, Flavio Antony Filho.

Durante a Semana Agroambiental, que se encerra no próximo sábado (15), a Feira de Produtos Regionais funcionará todos os dias, das 8h ao meio-dia, no estacionamento do Centro Cultural do município, localizado na Estrada do Turismo, bairro da União.

*Com informações da assessoria