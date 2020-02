Susam participa de ações educativas na banda ‘Maria Vem com as Outras’

Manaus- As coordenações de Saúde da Mulher, Rede Cegonha e IST/Aids, da Secretaria de Estado de Saúde (Susam), participarão da ação de mobilização de combate à violência contra mulher na banda “Maria Vem com as Outras”. Realizada há dez anos em Manaus, a banda é organizada pelo Conselho Estadual dos Direitos da Mulher (Cedim), por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc).

A banda será realizada no Centro de Manaus, nesta sexta-feira (14). A concentração será às 15h, na Praça Heliodoro Balbi e o acesso é gratuito. O tema do bloco esse ano é “Não é Não, Meu Corpo me Pertence”.

No local, serão realizadas abordagens educativas sobre violência doméstica contra mulheres e apresentação da rede de serviços oferecidos pelo Estado para mulheres vítimas de violência. Os trabalhadores da saúde também reforçarão as abordagens educativas para prevenção contra doenças sexualmente transmissíveis e a distribuição de insumos, como preservativos.

“Estamos mobilizando o maior número possível de servidores da secretaria para que a gente possa reforçar esse trabalho de sensibilização da população com relação à violência contra as mulheres”, explica a coordenadora estadual de Saúde da Mulher da Susam, Luciana Simões.

A banda “Maria Vem com as Outras” surgiu no Carnaval de 2010, com o objetivo de mobilizar mulheres contra a violência doméstica, principal pauta do Cedim ao longo dos anos.

*Com informações da assessoria