Manaus ganha preparatório nacional para concursos militares

Manaus- Com aprovação de 984 alunos na Escola de Cadetes do Exército - o que equivale a duas turmas completas da Academia Militar das Agulhas Negras - a instituição oferece cursos preparatórios para as principais instituições militares, como Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx), Academia da Força Aérea (AFA), Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR) e Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). O público-alvo da escola são homens e mulheres de até 21 anos de idade completados em 2020 com o ensino médio concluído, bem como jovens com ensino médio ainda em conclusão.

“A importância do curso é grande. Nosso principal objetivo é oferecer aos alunos as reais qualidades cognitivas e emocionais para ingressar nas carreiras militares das mais variadas instituições pelo País. Iremos fornecer aos militares que servem em Manaus a mesma preparação de grandes centros que possuem tradição em aprovação no concurso. Um curso exigente na disciplina, com professores e focado em uma preparação de altíssimo padrão”, explica o fundador e diretor do curso, professor Glauco Leyser.

Atuante há mais de 20 anos no mercado educacional e presente em vários estados do Brasil, o curso Glauco Leyser, especialista em preparar para a Escola de Cadetes do Exército, chega a Manaus para proporcionar aos jovens as condições ideais para concretizar o sonho de ingressar nas carreiras militares. Com unidades em Brasília, Goiânia, Ipameri e modalidade de Ensino à Distância (EAD), a escola iniciou suas atividades na capital amazonense na última segunda-feira (10).

Aula inaugural

Durante a cerimônia de abertura do ano letivo, o professor Glauco Leyser, além de dar as boas-vindas aos alunos, pais e responsáveis, apresentará a equipe de professores e a metodologia pedagógica, bem como terá a participação de ex-alunos que estudaram e foram aprovados para a Escola de Cadetes do Exército.

“Farei todos acreditarem que seus sonhos são possíveis. Serão exibidos vídeos motivacionais e eu darei a explicação do histórico do meu curso, uma tradição do meu curso. O meu curso, por meio de minha equipe e minha doutrina, será responsável por buscar a concretização de sonhos”, destaca o diretor.

A solenidade de abertura, realizada com a presença de convidados e personalidades renomadas da sociedade manauara, como comandante do Colégio Militar de Manaus (CMM), Coronel de Cavalaria Vilmar Carlotto Júnior; Comandante do Centro de Instrução de Guerra na Selva (CIGS), Coronel de Infantaria Mário Flávio de Alburquerque Brayner; juiz federal Eduardo Motta; e empresário Adalto Portela.

O fundador do curso, Glauco Leyser, acredita que para alcançar metas e objetivos é preciso esforço e dedicação, por isso considera alguns fatores fundamentais. “Seja obstinado em busca de seus sonhos; acredite em sua força; não desista por uma dificuldade que apareça; e acredite que os dias ruins passarão e o sol brilhará novamente para quem for honesto e ético; e, finalmente, procure amar muito o que se faz”, garante o professor.

Inscrições

O curso preparatório Glauco Leyser fica situado no Centro de Ensino Literatus (avenida Djalma Batista, nº 536, São Geraldo). Para informações e matrículas, a secretaria da unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (92) 99206-7551.

