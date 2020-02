Mais de 900 quilos de pirarucu em Maraã, no Amazonas

PM apreende 989 quilos de pirarucu | Foto: Divulgação/PMAM

Amazonas- A operação "Embarque Seguro" realizada por policiais militares do município de Maraã (a 634 km de Manaus), realizou na manhã desta terça-feira (11) a apreensão de 989 quilos de pirarucu. A mercadoria foi encontrada na embarcação ancorada Almirante Azevedo, que realiza viagens em Manaus e Japurá.

Segundo os policiais militares, o carregamento de pescado estava armazenado em parte no frigorífico da embarcação, estando a outra porção escondida no porão. O proprietário pelo pescado se encontrava no município de Japurá.

O proprietário e responsável pelo motor foi esclarecido de que estava transportando carga em desacordo com a legislação ambiental e em seguida foi notificado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema).

O produto apreendido foi entregue no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), que doou o pescado para instituições de caridade, por meio da Secretaria Municipal de Ação Social.

*Com informações da Assessoria