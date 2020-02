Projeto da PM estimula crianças e adolescentes a ingressarem na música

Manaus - Um projeto de formação musical desenvolvido pela Banda de Música da Polícia Militar do Amazonas beneficia estudantes de escolas públicas de Manaus com o ensino gratuito de música. Com o objetivo de estimular crianças e adolescentes para ingressarem no universo das artes, o projeto enfoca a preparação dos jovens para tocarem em bandas militares e para iniciarem os estudos especializados em música, seja em cursos livres ou na Universidade.

Uma das iniciativas de destaque é o projeto Banda Marcial Falcões de Azevedo, da Escola Estadual Professor Waldocke Fricke de Lira, do 3º Colégio Militar da Polícia Militar, que ano passado contou com a participação de mais de 80 estudantes. Criado em 2015, o projeto surgiu da parceria entre o diretor da escola, tenente-coronel Alysson Lima, e o subtenente Robson Magalhães, que é músico da Banda da PM e coordenador do projeto.

O projeto surgiu da parceria entre o diretor da escola, tenente-coronel Alysson Lima, e o subtenente Robson Magalhães | Foto: Carlos Soares/SSP-AM

Além do projeto da Banda Marcial Falcões de Azevedo, a Banda de Música da PM também desenvolve projeto na Escola Tenente-Coronel Cândido José Mariano, o Colégio Militar da Polícia Militar V, localizado no Parque das Laranjeiras, zona centro-sul da cidade.

Os estudantes que participam do projeto fazem ensaios diários, após o turno escolar. São cerca de duas horas dedicadas ao aprendizado da música, conhecendo vários ritmos e instrumentos. A expectativa é que eles conheçam e saibam tocar repertório variado, que vai de marchas, hinos oficiais e canções populares.

São cerca de duas horas dedicadas ao aprendizado da música | Foto: Carlos Soares/SSP-AM

Agora, alguns dos participantes também integram outros grupos musicais, como a Orquestra do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro e começaram a estudar música Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

Apresentações

Com quatro anos de existência, a Banda Falcões de Azevedo tem um currículo repleto de apresentações e participação em concursos. Em 2019, o conjunto venceu o prêmio de melhor Banda Marcial em um concurso realizado em Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus), o primeiro de que os jovens músicos participaram fora de Manaus.

O projeto está nas redes sociais e mantém uma página no facebook , relatando um pouco da rotina dos estudantes. O perfil é o @eusoufalcaocmpmIII.

*Com informações da assessoria