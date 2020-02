Inscrições abertas para curso de transporte coletivo de passageiros

Manaus- O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) está com inscrições abertas para 30 vagas destinadas ao curso Especializado de Transporte Coletivo de passageiros, promovido pela Gerência de Cursos e Qualificação de Servidores da instituição. As inscrições seguem até dia 28 de fevereiro, ou até o preenchimento das vagas.

O curso tem a finalidade de aperfeiçoar, instruir, qualificar e atualizar condutores de transporte de passageiros, habilitando-os à condução de veículos de transporte coletivo de passageiros, de acordo com as normas do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Os assuntos abordados serão: legislação do trânsito, direção defensiva, primeiros socorros, meio ambiente e convívio social e relação interpessoal.

As inscrições podem ser realizadas pelo site do Detran-AM ( https://www.detran.am.gov.br ), no qual será agendado o atendimento para retirar a taxa no posto escolhido. O valor do investimento é de R$ 226,11. No site do Detran, o candidato deve acessar a aba “Habilitação” e em seguida “Cursos Condutores/Instrutores” e clicar em “Agendar Atendimento”.

As inscrições podem também ser feitas presencialmente na Gerência de Cursos e Qualificação de Servidores do Detran-AM, situada na sede da autarquia, na avenida Mário Ypiranga Monteiro, 2.884, Parque Dez de Novembro, das 8h às 14h, de segunda a sexta-feira.

Para se inscrever, o candidato precisa ser habilitado na categoria “D” e “E”, não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações médias durante os últimos 12 meses, não estar cumprindo pena de suspensão ou cassação do direito de dirigir. No ato da inscrição, é necessário levar a CNH original e o comprovante da taxa de pagamento.

O curso ocorrerá de segunda a quinta, das 19h às 22h e, aos sábados, das 8h às 18h. A capacitação ocorrerá no período de 2 a 21 de março, e será realizada na sala da educação, na sede do Detran-AM. O curso tem uma carga horária de 55 horas, sendo que 50h de aulas teóricas e 5h de aula prática, com validade de cinco anos.

*Com informações da assessoria