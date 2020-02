Sistemas viários do interior serão recuperados, garante Wilson Lima

Manaus - O governador do Amazonas, Wilson Lima , assinou, nesta quarta-feira (12), contratos para recuperação dos sistemas viários dos municípios de Maués e Tefé. Somados, os investimentos alcançam R$ 19,5 milhões em recursos do Governo do Estado, destinados a obras de infraestrutura urbana e de ramais, que serão executadas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana (Seinfra).

A assinatura, realizada durante reunião na sede do Governo, zona oeste de Manaus, contou com a presença dos prefeitos Junior Leite (Maués) e Normando Bessa (Tefé).

“Isso faz parte do nosso compromisso com o interior. Continuamos com as nossas obras, a previsão é que a gente comece esse trabalho de recuperação do sistema viário agora em março”, frisou Wilson Lima.

Serviços

Em Maués serão recuperados 7,47 quilômetros em ruas e avenidas da sede do município, com serviços de pavimentação e recapeamento. O investimento é de R$ 4.830.675,55.

“É um momento muito especial para Maués. Os trabalhos contemplarão ruas do bairro Fonseca, todo o bairro do Éden, Maresia e Ramalho Junior. Quero agradecer a parceria do Governo do Estado junto à Prefeitura de Maués, a presença incessante do nosso governador e a insistência, para que juntos a gente possa transformar a nossa realidade”, ressaltou o prefeito Junior Leite.

No município de Tefé serão executados dois contratos. Um deles, no valor de R$ 3.205.136,93, é destinado à recuperação do Ramal do Pavão, que possui quase dois quilômetros de extensão. O segundo é para a revitalização do sistema viário da sede, com investimento de R$ 11.469.228,21. Serão realizados serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem e sinalização em 55 ruas, totalizando 14,59 quilômetros.

*Com informações da assessoria