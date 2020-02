‘Abraço Solidário’ realiza mais uma entrega de donativos em Manaus

Manaus- O programa “Abraço Solidário ”, a entrega de 20 kits de donativos a beneficiários nesta quarta-feira (12), no auditório da Casa Militar de Manaus, Compensa, Zona Oeste. O programa é coordenado pelo Fundo Manaus Solidária e atende a pessoas em situação de vulnerabilidade ou risco social.

Os kits entregues incluem fraldas, leite em pó, enxovais, entre outros itens de uso infantil. Além destes, alguns kits também incluíam fraldas geriátricas, destinadas às pessoas que possuem algum tipo de deficiência ou que se recuperam de alguma doença grave.

Regila Nunes foi uma das vítimas do incêndio no Educandos, Zona Sul, em dezembro de 2018, e desde a tragédia, tem recebido a assistência necessária por parte da prefeitura. “O meu neto tem poucos meses de vida e receber uma ajuda como essa é muito importante. Tenho muito a agradecer à prefeitura, que está sempre nos auxiliando e nunca nos abandonou”, afirmou.

Para a coordenadora do setor de serviço social do Fundo Manaus Solidária, Virna Martiniano, o programa é um importante braço de atuação da prefeitura na área social. “Essa é uma atividade contínua do fundo e assim será durante todo o ano de 2020, como nos orienta a presidente do Fundo Manaus Solidária, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro. Atendemos muitas famílias que necessitam desse material, principalmente com a entrega de fraldas infantis e geriátricas. São atenções pontuais, porém muito significativas”, disse.

O “Abraço Solidário” já garantiu mais de três mil benefícios a famílias, tendo como prioridade crianças, gestantes, nutrizes, idosos e Pessoas com Deficiência (PcD). Além dos kits com fraldas, já foram entregues desde a criação do programa cestas básicas, cadeiras de rodas, cadeiras de banho e colchões casca de ovo.

