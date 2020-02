Carreta tomba em Presidente Figueiredo e bebê é resgatado com vida

O motorista tentou fazer a manobra mas perdeu o controle do veículo | Foto: Divulgação

Manaus - Na manhã desta quinta-feira (13), por volta das 10h, uma carreta tombou após o motorista tentar fazer uma manobra. O fato aconteceu na rotatória da entrada do município de Presidente Figueiredo, distante 128 quilômetros de Manaus.

Segundo informações repassadas pela equipe do Corpo de Bombeiros Militares do Amazonas (CBM-AM), no veículo estava o motorista, a esposa dele e o filho. A criança foi resgatada de dentro da cabine do caminhão.

O motorista sofreu leves escoriações. A mulher e criança foram levadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ao hospital da cidade. Não informações sobre o estado de saúde delas. A Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) também estava no local.