Rua esburacada prejudica moradores no Nossa Senhora de Fátima 2

Rua Judá, comunidade Nossa Senhora de Fátima 2 | Foto: Erica Aquino

Manaus – Moradores da comunidade Nossa Senhora de Fátima 2, localizada na rua Judá, bairro Cidade Nova, Zona Norte da capital, reclamam da falta de atenção com a via que há anos não recebe recapeamento e os buracos só aumentam.

Segundo a estudante Gisely Vasconcelos, de 19 anos, as ruas ao redor já receberam projetos de recapeamento, mas parece que a Judá foi esquecida pelo poder público.

“O que complica mais são esses buracos. As ruas ao redor são reformadas, mas a gente sempre é esquecida. Há três anos atrás passaram fazendo check-up, mas a Judá nunca foi reformada, sempre esqueceram dela”, diz a mulher.

Os buracos trazem dificuldades e maiores riscos de quedas a todos que passam pela rua.

“Não podemos passear. Crianças não podem jogar bola por causa dos buracos. Tem um garotinho que sempre quer andar de bicicleta e não pode por causa do risco de cair, quebrar algum membro, machucar alguém”, completa Gisely.

Moradores convivem com o problema há anos | Foto: Erica Aquino

Com o inverno amazônico, as chuvas pioram ainda mais a infraestrutura do local. Buracos transbordam e a água entra na casa dos moradores mais próximos.

“Na época o problema só aumenta. Quando chove forte alaga as casas”, diz a dona de casa Cristina Alves, de 27 ano. Além de virarem poças de lama, os buracos aumentam ainda mais.

Posicionamento

Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) informou que nesta semana as equipes já estão atuando nas redondezas da via e, na sequência, outras vias do bairro serão atendidas, inclusive a solicitada na demanda.