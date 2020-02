Amazonastur traça estratégias para promover o turismo no Estado

Manaus - A promoção do destino Amazonas nas principais feiras turísticas do país foi discutida nesta quinta-feira (13), entre o Governo do Estado, por meio da diretoria da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) , e operadores do trade local. Em 2020, a Amazonastur participará de três eventos em estande próprio, dando oportunidade ao empresário de expor os produtos e serviços ofertados no estado.

Na sede da Amazonastur, no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus, a diretora de Marketing da empresa, Ana Claudia Rêgo, informou aos operadores sobre a importância da participação do trade no estande próprio do Amazonas na principal feira de turismo do Brasil, a World Travel Market (WTM) Latin America, a ser realizada em São Paulo, entre os dias 31 de março e 2 de abril.

Na sede da Amazonastur, no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus, a diretora de Marketing da empresa, Ana Claudia Rêgo, informou aos operadores sobre a importância da participação dos mesmos | Foto: Divulgação/Amazonastur

Para Wilson Castro, da agência de turismo IguanaTur, a iniciativa do Governo do Estado deixa o operador do trade mais seguro na negociação dos produtos turísticos.

“É muito importante a secretaria trazer o trade para perto, ouvindo nossas opiniões, entregando soluções e mostrando muito mais de como a gente pode organizar o setor. O estande próprio do Amazonas dá uma segurança maior para quem está procurando, e em saber que o Amazonas está preparado para receber o turista e a todo o trade amazonense, que poderá fazer suas vendas de novos produtos e serviços”, comentou.

Feiras

Além da WTM, a Amazonastur terá estande próprio para a divulgação dos produtos turísticos do estado na 48ª edição da Abav Expo Internacional de Turismo e Encontro Comercial Braztoa, entre os dias 23 de 25 de setembro de 2020, em São Paulo; e na 32ª edição da Feira Internacional de Turismo – Festuris Gramado, no Rio Grande do Sul, no período de 5 a 8 de novembro.

*Com informações da assessoria