Dívidas com Águas de Manaus? Empresa realiza atendimento neste sábado

Manaus - Os interessados em resolver pendências ou solicitar serviços relacionados de água e esgoto poderão procurar dois pontos de atendimento itinerante da concessionária Águas de Manaus neste sábado (15), nas zonas Centro-Oeste e Norte da capital. A equipe de atendimento da Águas de Manaus estará disponível durante a realização dos projetos “Prefeitura Mais Presente” (promovido pela Prefeitura de Manaus) e “Praça do Consumidor”, realizado pela Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).



O atendimento ao público acontecerá nos seguintes pontos neste sábado: Escola Municipal Maria Leida Amorim, na rua São Luís, Comunidade São João, no bairro Lago Azul, zona Norte, no horário de 8h às 12h (onde ocorrerá a Praça do Consumidor) e na Escola Municipal Desembargador Cândido Honório Ferreira, no bairro Alvorada 2, zona Centro-Oeste da capital, das 8h às 13h (onde haverá o Prefeitura Mais Presente).

O atendimento à população nos PAC´s acontece de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h | Foto: Divulgação

De acordo com o Supervisor Comercial da Águas de Manaus, Luiz Hennes, a equipe de atendimento da Águas de Manaus vai disponibilizar os mesmos serviços que já ocorrem nos pontos físicos da empresa, como a negociação de débitos em condições flexíveis, mudança de titularidade, registro na tarifa social, religação, vistoria, instalação de hidrômetros, manutenção de rede e outros.

“Teremos uma equipe de atendentes juntamente com a equipe do setor de Responsabilidade Social da empresa para entender as demandas dos nossos clientes. Participamos de todos esses eventos, em parceria com órgãos públicos, para cada vez mais melhorar nosso relacionamento com a população. É importante levar nossos serviços para mais perto da comunidade”, comentou o supervisor.

Além da Águas de Manaus, outros órgãos públicos e prestadores de serviços estarão presentes nos dois eventos, realizando ações como a emissão de documentos e resolução de pendências.

Pontos de atendimento



A Águas de Manaus possui oito pontos físicos de atendimento, localizados nos PAC´s Sumaúma, Compensa, São José, Alvorada, Praça 14, Shopping T4, shopping Via Norte e a loja Central, na rua Leonardo Malcher.

Além disso, os clientes também podem procurar os atendimento itinerante do projeto Vem Com a Gente, que atualmente está na Igreja Ministério Parada de Lucas, na rua Argentina, cj. Parque das Nações, bairro de Flores.

O atendimento à população nos PAC´s acontece de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h. Na loja Central, ainda há atendimento aos sábados, de 8h às 12h.

*Com informações da assessoria.